Subliem bij Antwerp, schlemiel bij Ajax: Gaston Avilla krijgt nu eindelijk toch steun in Nederland

Gaston Avilla was één van de sterkhouders vorig seizoen bij Antwerp, maar bij Ajax wil het maar niet lukken. Ondanks de nodige kritiek op hem neemt zijn trainer het nu toch op voor de Argentijn.

Ávila startte in Griekenland tegen AEK Athene centraal achterin een bezorgde de bank van Ajax een aantal keren een hartinfarct door de bal in te leveren. Steijn was echter mild voor de 22-jarige Argentijn, die zijn eerste duels in Amsterdamse dienst als linksback speelde. Tegen AEK Athene speelde Jorrel Hato echter op die plek, terwijl de zeventienjarige verdediger liever centraal achterin staat.

"De keren dat hij me hartkloppingen bezorgt, die moet hij eigenlijk weglaten. Maar ik vind ook - dat heb je vandaag ook gezien - dat hij een aantal keren geweldig inspeelt, zodat we eronderuit kunnen voetballen", benoemde Steijn ook de pluspunten tijdens zijn persconferentie.

In defensief opzicht vond Steijn dat Ávila zijn mannetje stond in Athene. "Hij is sterk in de kopduels, slim. Hij laat zien dat hij een ervaren Argentijnse verdediger is, ik heb wel het gevoel dat we dat goed kunnen gebruiken in deze fase", aldus Steijn, die daarom niet ontevreden was met Ávila en Josip Sutalo. "Aan de bal moet het absoluut beter, maar ik vind dat ze in de box wél goed verdedigd hebben."