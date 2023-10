Naast Gaston Avila zit Eredivisie met nog een mislukte transfer uit JPL

Afgelopen zomer verkasten enkele spelers van de Jupiler Pro League naar de Eredivisie. Maar sommige deals werden helemaal geen toptransfers.

Ajax Amsterdam kwam Gaston Avila wegplukken bij Royal Antwerp FC. Toen Marc Overmars hoorde dat zijn ex-ploeg 12,5 miljoen euro voor de Argentijn over had, twijfelde de Nederlander niet en liet hem gaan.

Tot op heden is dat echter helemaal geen succes geworden. Meer zelfs, bij Ajax vinden velen dat ze stevig bedot zijn door Overmars. En Avila is lang niet de enige floptransfer van België naar Nederland deze zomer.

Zo betaalde Feyenoord maar liefst 10 miljoen euro voor Ayase Ueda van Cercle Brugge. Ook daar zijn ze helemaal niet tevreden, maar hopen ze wel op beterschap. Al moet hij stevig in de concurrentie met Santiago Giménez die al 12 keer scoorde dit seizoen.

“Bij Feyenoord-supporters is hij al een fenomeen, maar ook bij Slot. Normaal gesproken is Slot altijd heel voorzichtig om een mening over spelers te geven, maar hij zei dat hij dolblij is met Giménez, wat ook weer aangeeft dat hij niet helemaal tevreden is over Ueda”, zegt Valentijn Driessen in De Telegraaf.

Ueda kreeg zijn kansen tegen Atletico afgelopen weekend. “Hij scoorde… Nou ja, eigenlijk scoorde hij niet, maar hij was wel betrokken bij de 0-1 tegen Atlético Madrid. Hij maakte daar niet de indruk die je verwacht van een spits van Feyenoord.”