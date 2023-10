De vrees voor een totale afgang zit er goed in bij Nederland: "Geef ze 3-0 en speel enkel tegen Griekenland"

Nederland moet morgen tegen Frankrijk voetballen en bij onze noorderburen vrezen ze voor een totale afgang. Oranje mist immers een volledig elftal aan geblesseerde spelers. TV-persoonlijkheid René van der Gijp ziet het al helemaal niet zitten.

De blessuregolf bij Nederland is niet te overzien. Het lijstje van spelers dat ontbreekt: doelman Bijlow (Feyenoord), verdedigers Timber (Arsenal), De Ligt (Bayern München), Botman (Newcastle) en Malacia (Manchester United), middenvelders Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Koopmeiners (Atalanta) en aanvallers Lang (PSV), Memphis (Atlético Madrid) en Gakpo (Liverpool).

Nederland rekent op de in vorm zijnde Xavi Simons en op doelman Bart Verbruggen om Frankrijk niet over hen te laten walsen. “Ik zou voor Frankrijk afbellen”, aldus René van der Gijp in Vandaag Inside. “Laat gaan. 3-0 voor jullie, prima toch? Je kan onmogelijk winnen. Dan doe je alleen de wedstrijd van maandag in Griekenland”, aldus Van der Gijp.

Van der Gijp komt wel eens meer met controversiële uitspraken, maar deze keer zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. In de heenmatch kreeg Oranje al eens een 4-0 om de oren.