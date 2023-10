Didier Deschamps breekt WK tot op het bot af: "Ik weet echt niet wie die plannen maakt"

FIFA loste deze week de organiserende landen voor het WK van 2030. En daar zijn veel mensen helemaal niet gelukkig mee.

Spanje, Portugal en Marokko organiseren het grootste deel van het WK in 2030, maar enkele openingswedstrijden zullen in drie Zuid-Amerikaanse landen gespeeld worden.

Maar dat uitstapje is het voor velen niet waard. Ook niet voor de Franse bondscoach Didier Deschamps die zijn kritiek niet spaart op de beslissing. “Het is een voordeel voor de Zuid-Amerikaanse teams. Die hebben niet alleen het thuisvoordeel in de openingsmatchen, er wordt hen ook eventueel heen- en-weergereis bespaard”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Een Europees land dat één van de openingswedstrijden in Zuid-Amerika dient te spelen, moet enkele dagen later aan de andere kant van de oceaan aan de slag. Trainingsschema's zullen verstoord worden. Ook naar belasting en load toe kijkt de FIFA niet om naar de spelers, die rond die tijd al een lang seizoen achter de rug hebben.”

Met zes landen wordt de authenticiteit en de vibe helemaal weggenomen. “Een wereldkampioenschap dient coherent te zijn. Dat is het nu allerminst. Ik weet echt niet wie die plannen maakt.”