📷 OFFICIEEL Voetbalbond komt met informatie over Koen Casteels

Koen Casteels verscheen nog niet op de trainingen van de Rode Duivels. De voetbalbond laat weten dat hij niet beschikbaar is voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden.

De Rode Duivels reizen deze middag af naar Oostenrijk en dat zal dus zonder Casteels zijn. Veel bronnen verwachten dat Arnaud Bodart in doel zal staan, al zijn er met Thomas Kaminski en Matz Sels nog twee doelmannen in de selectie opgenomen.

Woensdag was Bodart nog afwezig op training, maar vandaag tekende hij wel present. Het zou dus goed kunnen dat de doelman van Standard tegen Oostenrijk in doel staat door de ziekte van Casteels.

Om 18 uur geeft bondscoach Domenico Tedesco in Oostenrijk een persconferentie. Wellicht zal hij daar meer informatie geven wie er in doel zal staan voor het belangrijke duel van vrijdag tegen Oostenrijk.

UPDATE: Koen Casteels is out for the games against Austria and Sweden due to an abdominal inflammation. Speedy recovery, Koen. pic.twitter.com/mAmS2WKIfj