Olivier Giroud in 'Team of the Week' als... doelman

Iedere woensdag brengt EA Sports FC, het spel dat FIFA vervangt, een 'Team of the Week' uit. Deze week staat er een wel heel opmerkelijke speler in.

Zo staat Olivier Giroud in het Team of the Week. Maar niet op de positie de we van hem gewoon zijn. Hij staat namelijk in doel. Een leuk initiatief van de makers van het spel, zo kan iedereen die wil nu met Giroud in doel spelen.

Dit is dan natuurlijk ook geen fout. Olivier Giroud moest afgelopen weekend even tussen de palen staan. AC Milan stond afgelopen weekend met 0-1 voor tegen Genoa. in de 98e minuut kreeg doelman Mike Maignan rood na een wilde actie.

Giroud liet geen angst merken, en trok de keepershandschoenen aan. Hij pakte uiteindelijk zelfs nog een één op één en kon zo de drie punten veilig stellen.

Eerder werd hij ook al opgenomen in het Team of the Week van de Serie A. AC Milan zette Giroud op zijn website al even als doelman. Op internet werden er aan een stevig tempo ook keepersshirts van de Fransman verkocht.