Tedesco laat weten wie de vervanger van Casteels wordt in doel bij Duivels

Pechvogel Koen Casteels reisde niet mee af naar Oostenrijk door een maaginfectie. Domenico had met Arnaud Bodart, Thomas Kaminski en Matz Sels wel nog drie andere doelmannen in zijn kern. Zijn keuze was snel gemaakt.

Er is dus een duidelijke hiërarchie onder de doelmannen. Casteels is de vervanger van Courtois en Matz Sels is die van Casteels. Voor de plaats van derde doelman is het Thomas Kaminski die momenteel die rol vervult.

"Het is nooit leuk dat een speler niet kan spelen", vertelde Tedesco over Casteels. "Maar we kunnen dit compenseren. We hebben Sels, hij deed het erg goed tegen Estland."

Voor de 31-jarige Sels, doelman van Strasbourg, wordt het pas zijn vierde interland. Eerder speelde hij dus een officiële match tegen Estland en twee oefeninterlands tegen Griekenland en Burkina Faso. Hij zit wel al sinds 2015 in de selectie.