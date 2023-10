Zo is het nu met de hoofdrolspelers in 'Operatie Propere Handen'

Operatie Propere Handen mag vijf denkbeeldige kaarsjes uitblazen. Maar wat is er de voorbije jaren nu eigenlijk gebeurd? Mogi Bayat is nog steeds makelaar, hoe zit het met de andere hoofdrolspelers.

Dejan Veljkovic was de man die als spijtoptant fungeerde in Operatie Propere Handen. Vijf jaar later is hij nog steeds een verstotene binnen de Belgische voetbalwereld.

Hij kreeg geen nieuwe makelaarslicentie van de KBVB en verdient dus ook geen geld meer met voetbal in België - in tegenstelling dus tot Mogi Bayat. Hij woont volgens Het Laatste Nieuws wel nog steeds in België.

Uit the picture

Scheidsrechters Sebastien Delferière en Bart Vertenten hebben het over een andere boeg gegooid. Delferière zit nog in het voetbal als coach in de provinciale reeksen en is autoverkoper in een Mercedesgarage. Vertenten is terug voltijds radioloog.

En wat met Herman Van Holsbeeck? Die is nu fulltime opa en doet zelf aan sport op een lager niveau. Ook hij verdween helemaal uit de picture.