🎥 "Geen beelden beschikbaar": Standard deelt wél beelden van akkefietje tussen scheidsrechter en assistent Club Brugge

Club Brugge verloor zondag met 2-1 op Standard. In de catacomben kreeg Efrain JuƔrez tijdens de rust een rode kaart van scheidsrechter Erik Lambrechts.

Efrain Juarez is de assistent van Ronny Deila. Hij werd meteen na rust in de tribunes geplaatst, nadat hij tijdens de rust scheidsrechter Erik Lambrechts bij de arm had gegrepen.

Hij werd uiteindelijk gestraft door de Belgische voetbalbond. De Mexicaan kreeg een schorsing van drie speeldagen, waarvan één effectief.

Toch beelden

Noch het Bondsparket noch de verdediging kwamen tijdens de zitting met beelden naar buiten, omdat die volgens hen niet zouden bestaan. Maar toch zijn er wel degelijk beelden van het akkefietje.

Standard de Liège heeft namelijk in hun nieuwe aflevering van Inside ook beelden gedeeld uit de catacomben van Sclessin tijdens de rust tegen Club Brugge. En op die beelden is de ruzie te zien.

Zo zien we dat onder meer Standard-doelman Bodart tussenkomt om Juarez tot bedaren te brengen. Een en ander lijkt mee te vallen, al weten we niet wat er voor de beelden al allemaal gebeurde.