Aster Vranckx uit ontevredenheid over eigen club Wolfsburg

Aster Vranckx lijkt op een zijspoor te zitten bij Wolfsburg. Daar kwam hij nog maar 80 minuten in actie dit seizoen.

Aster Vranckx is tegenwoordig kapitein van de Jonge Duivels. Al heeft hij zeker en vast de kwaliteiten om ook een Rode Duivel te worden. Maar daarvoor zal hij wat meer moeten spelen in de eigen competitie. Deze transferperiode kon Vranckx ook vertrekken naar PSV of Fiorentina, maar dat mocht niet van Wolfsburg.

"Ik had positieve gesprekken met die clubs. PSV en Fiorentina zijn ploegen waarin ik had gepast. Ik wou vertrekken, op zoek naar speelminuten en vertrouwen. Maar Wolfsburg liet me niet gaan. Ik was ontgoocheld. Anderzijds kreeg ik het gevoel dat Wolfsburg enorm in mij geloofde. Er is mij ook gezegd dat ik mijn kansen zou krijgen", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Vranckx speelde slechts 80 minuten in de Bundesliga dit seizoen. Wolfsburg hield zich dus niet aan zijn woord. "Ik geef me altijd honderd procent op training. Maar bon, als een ploeg presteert, kan ik begrijpen dat er niet gewisseld wordt. Ik had wel op meer minuten gehoopt."