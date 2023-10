Heel bizar! Ronaldo veroordeeld tot 99 zweepslagen omwille van 'overspel'

Een vreemd bericht op Goal Italia deze morgen: "Ronaldo riskeert 99 zweepslagen indien hij terugkeert naar Iran." Volgens de berichten zou de Portugese superster beticht worden van overspel en daarvoor ook veroordeeld zijn door een Iraanse rechtbank.

Wat is er gebeurd? Want het is wel een heel vreemd verhaal. Ronaldo was in september met Al-Nassr in Teheran om er een wedstrijd tegen Persepolis te spelen in het kader van de Aziatische Champions League.

CR7 maakte van de gelegenheid gebruik om een fan te bezoeken. De kunstenares Fatima Hamami, een invalide vrouw, had immers een prachtig portret van hem gemaakt en had dat op sociale media gezet. Ronaldo kreeg het schilderij en als bedankje omhelsde hij de vrouw.

In de Sharia staat echter dat het verboden is om een getrouwde vrouw aan te raken en dat staat gelijk met overspel. Een aantal Iraanse advocaten zag de video van het gebeuren en diende klacht in. Een rechtbank zou Ronaldo veroordeeld hebben tot 99 zweepslagen, die hij riskeert te krijgen indien hij terugkeert naar Iran.