Laatste kans! Club Brugge dreigt Brugge te moeten verlaten: "Er zijn simpelweg geen opties meer"

Het is al lang duidelijk dat het Jan Breydel-stadion op is. Het regent er binnen, er zijn geen geschikte accomodaties voor een topclub,... Club Brugge probeert al 17 jaar een nieuw stadion te bouwen, maar nu zijn de opties op. Als er nu geen goedkeuring volgt, wordt blauw-zwart uit Brugge verdreven.

Club Brugge zal een aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning indienen. Die werd de vorige keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) omdat een minderheid van de omwonenden klacht had ingediend tegen het dossier.

Club heeft alle problemen rond mobiliteit en parkeren aangepakt en zou nu dus een nieuwe omgevingsvergunning moeten krijgen. Maar wat als daar nu ook nog eens met succes klacht tegen wordt ingediend?

“Het is nu of nooit”, aldus ook schepen Franky Demon in Het Nieuwsblad. “Er zijn simpelweg geen andere bouwlocaties meer voorhanden in Brugge. Ik zou niet weten waar. De Olympiasite is perfect: dat is immers al recreatiegebied.”

Burgemeester Dirk De fauw beseft dat ook: “Lukt het daar niet, dan dreigt een vertrek uit Brugge voor Club. Club en Cercle moeten een ander stadion krijgen. Is het niet in Brugge, dan elders. En dat zou zo jammer zijn: Club hoort in Brugge."