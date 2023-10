Voormalig Anderlecht-speler Islam Slimani is het middelpunt van controverse in Algerije

Na een paar maanden bij RSC Anderlecht besloot Islam Slimani om zijn carrière verder te zetten in Brazilië bij Coritiba.

Slimani is een vaste waarde bij de Algerijnse nationale ploeg, waar hij topscorer is. Tijdens de 5-1 overwinning op Kaapverdië besloot de voormalige speler van Anderlecht een penalty te nemen (en om te zetten) die werd uitgelokt door Said Benrahma.

De West Ham-speler wilde het recht in eigen handen nemen en nam de bal zodra de penalty werd gefloten. Slimani pakte de bal van hem af en herinnerde hem aan de hiërarchie van penaltynemers.

Maar daar bleef het niet bij, want Slimani legde het na de wedstrijd uit op de Algerijnse televisie. "De aangewezen spelers om penalty's te nemen zijn Slimani en Mahrez. Als Marhez niet op het veld staat, is het automatisch aan mij om de strafschop te nemen."

De 35-jarige rechtvaardigde dit vervolgens met zijn status, met name als all-time topschutter van het nationale team. "Er is geen discussie. Ik vraag om respect. Mensen bekritiseren me alleen al omdat ik in Algerije geboren ben. Op mijn 35ste speel ik in Brazilië, niet in Qatar," vervolgde een nogal geïrriteerde Slimani.