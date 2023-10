🎥 Luxemburg verrassend dichter bij EK-kwalificatie dan ooit maar deze misser kan alles beslist hebben

Luxemburg geniet van een goede kwalificatiecampagne, maar had vrijdag een grote impact kunnen maken door Slowakije voorbij te steken en naar de tweede plaats te klimmen. Maar een late misser besliste anders.

De brute 9-0 nederlaag van vorige maand in Portugal deed ons bijna vergeten dat Luxemburg eigenlijk dichterbij de kwalificatie voor een groot toernooi is dan ooit. Een overwinning in IJsland vrijdag zou onze buren op gelijke hoogte hebben gebracht met Slowakije, 2e in Groep J.

Maar in een wedstrijd die gedomineerd werd door IJsland, hielden de ploeggenoten van Anthony Moris stand (1-1). Ze maakten vroeg in de tweede helft gelijk en kwamen zelfs nog dicht bij de 1-2. In de 90e minuut trapte Gerson Rodrigues naast een leeg doel.

Als Luxemburg aan het einde van de kwalificatiecampagne een punt of twee misloopt, zal Rodrigues ongetwijfeld aan die misser denken. Maandag ontvangt Luxemburg Slowakije en een overwinning kan cruciaal zijn voor de eerste kwalificatie ooit.

Momenteel staat het land dus derde in groep J met 11 punten. Slowakije staat tweede met 13 punten en Portugal staat ongeslagen op kop met 21 punten.