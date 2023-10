Aaron Leya Iseka en Jordan Botaka zijn op de vlucht voor het geweld in Israël: "Toen brak er paniek uit!"

Het leven van een profvoetballer ziet er soms prachtig uit, maar alles is afhankelijk van de plek waar je voetbalt. Vraag dat maar aan Jordan Botaka die momenteel op de vlucht is voor het geweld in Israël.

Jordan Botaka is een Nederlandse winger die voor heel wat clubs in de Jupiler Pro League uitkwam. Zo speelde hij in de jeugd bij Club Brugge en Lokeren en nadien speelde hij nog voor KAA Gent, STVV en Sporting Charleroi. Voor de STVV kwam hij in totaal tot 110 wedstrijden en vond hij 18 keer de weg naar doel.

Een sprookje

In de zomer van 2022 vertrok hij bij KAA Gent op aan te sluiten bij Hapoel Jeruzalem in Israël op uitleenbasis. Vorige maand tekende hij een contract bij het Israëlische FC Ashdod. Onder andere omdat het leven in Israël hem zo kon bekoren. Dit is echter de laatste week gewijzigd en Botaka is momenteel op de vlucht.

De aanval op Israël

“Plots werden we als soldaten in het midden van de nacht gewekt. Er werd op de deur gebonkt en geroepen dat we het hotel binnen tien minuten moesten verlaten. ‘Want het is oorlog’, zo klonk het. Die woorden kon ik toen nog niet vatten. Ik dacht eerst dat het om een grap ging. Maar onze gsm’s stonden meteen roodgloeiend met berichten en beelden van wat er gebeurd was. Toen brak er paniek uit”, sprak hij tegenover Het Laatste Nieuws.

De vlucht

Een helse tocht naar de luchthaven volgde waar hij en Aaron Leya Iseka (ex-Anderlecht) overal ontploffingen hoorden en raketten zagen overvliegen. Botaka kon op de luchthaven het laatste ticket naar Parijs boeken terwijl Iseka het moest doen met een vlucht naar Istanbul.