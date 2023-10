William Pacho en Victor Boniface domineren de Bundesliga

Met William Pacho en Victor Boniface zag de Jupiler Pro League twee smaakmakers naar de Bundesliga verkassen. Ontgoochelen doen ze absoluut niet.

Voor vele buitenlandse spelers is de Jupiler Pro League een opstap naar een grotere competitie. In de tussentijd kunnen wij ervan genieten en de clubs ook financieel. Twee van deze smaakmakers die de Jupiler Pro League deze zomer zag vertrekken was William Pacho en Victor Boniface. Beide ontgoochelen absoluut niet in de Bundesliga en voeren zelfs een ranglijst aan.

Na de titel met Antwerp verkoos Pacho een avontuur bij Eintracht Frankfurt. Hij liet aan de zijde van Toby Alderweireld zien dat hij een bikkelharde, maar tegelijkertijd technisch onderlegde verdediger is. Er werd getwijfeld of de stap naar de Bundesliga niet te snel zou zijn, maar niets is minder waar.

Pacho is namelijk de speler bovenaan het klassement staat met de speler van -23 jaar met de meeste speelminuten. Namelijk 630 minuten in 7 wedstrijden.

Victor Boniface

Bij Union was hij vooral 'Mister Europe' waar hij aan de lopende band scoorde. Bij Bayer Leverkusen moet hij alvast niet onderdoen. In 7 wedstrijden kwam hij al 7 keer tot scoren. Op dit tempo zal hij snel worden opgepikt door een nog groter aangeschreven club.

In de ranglijst van de spelers van -23 jaar met de meeste speelminuten staat hij op een mooie derde plaats met 597 minuten.

De Jupiler Pro League boven in de Duitse Bundesliga!