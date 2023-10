Imke Courtois kijkt op naar Rode Duivel: "Hij was toch weer de absolute ster?"

De Rode Duivels maken zich op voor het duel met Zweden. Imke Courtois blikt echter nog even terug naar het duel tegen Oostenrijk.

Ook al was er opnieuw heel wat kritiek op de prestatie van de Rode Duivels, toch zag Imke Courtois met Onana, Lukebakio en zelfs Vermeeren heel wat lichtpuntjes. “Maar de absolute ster was toch weer Doku, niet?”, zegt de analiste in De Zondag.

De vergelijking met Eden Hazard komt naar aanleiding van het voetbalpensioen van de ex-Rode Duivel dan ook weer snel op tafel. De match van Doku was weer helemaal af.

“Geweldig om naar te kijken, ja. Maar al toonde zijn assist voor Lukaku het tegendeel, hij mist nog het overzicht en inzicht van Eden, vind ik. Pas dan mag hij ermee worden vergeleken. Ik vond Eden ook iets minder voorspelbaar.”

Al is die voorspelbaarheid helemaal geen probleem voor hem. “Doku is zo onvoorstelbaar explosief dat hij eigenlijk altijd hetzelfde mág doen: de kniezwengel, dreigen, en dan die eerste meter zó versnellen dat geen verdediger, weten ze nu ook al in de Premier League, hem nog kan volgen.”

“Je kan het vergelijken met Robben indertijd. Niet qua type natuurlijk, maar wel de soms uitzichtloze situatie voor verdedigers: hij kwam altijd naar binnen, je wist het op voorhand als verdediger, en toch kon je hem niet stoppen.”