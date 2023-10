Jan Vertonghen doet straffe uitspraak over twee ploegmaten bij de Rode Duivels

De Rode Duivels wonnen met 2-3 op Oostenrijk. Achteraf kwam er heel wat kritiek op enkele spelers, waaronder Wout Faes en Amadou Onana.

Wout Faes moest het bij het grote publiek ontgelden na de match tegen Oostenrijk, maar dat ziet Jan Vertonghen duidelijk anders. “Ik vind dat de verdediging het goed heeft gedaan. Wout en de backs vond ik heel sterk tegen Oostenrijk”, klonk het op de persconferentie.

“Aan de bal kon het bij momenten beter, maar verdedigend vond ik hen top. Ik vind mezelf helemaal niet de beste verdediger van de ploeg. We hebben natuurlijk wel te veel kansen gegeven, maar dat kwam vooral door individuele fouten.”

Ook over Amadou Onana, die vervroegd het veld moest verlaten met twee keer geel, heeft de verdediger van RSC Anderlecht een uitgesproken mening.

“Amadou Onana is heel belangrijk, hij moet nog veel leren. Die kaarten? Dat is een punt dat hij wel zal kunnen aanpassen. We hebben zijn agressiviteit echt wel nodig. Hij mag dat aspect niet verliezen. Misschien moet hij soms slimmer zijn”, klinkt het.