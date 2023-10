Yannick Carrasco maakt brandhout van vooroordelen over zijn plek bij de Rode Duivels

Yannick Carrasco vertrok naar Saoedi-Arabië. De Rode Duivel kreeg daar ontzettend veel kritiek op.

Yannick Carrasco moet zijn transfer naar Saoedi-Arabië maar van uitleg blijven voorzien. “Ik had nog slechts één jaar contract bij Atlético. Soms moeten we beslissingen nemen. Ik zat goed in Spanje, maar in het voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Carrasco keek dan ook vooruit op zijn eigen situatie. “Op het einde van mijn contract zou ik 31 jaar zijn. Bij Atlético waren er vorig jaar een paar spelers die geblesseerd uitvielen. Wat als ik in hun plaats zou zijn? Het blijft een hobby, maar ook mijn job.”

Voor Carrasco is de competitie in Saoedi-Arabië aardig aan het evolueren. “Ik denk dat ik genetisch en fysiek sterk ben. Ik wil zolang mogelijk voetballen. Het is de mooiste job ter wereld.”

Dat hij in Saoedi-Arabië speelt zal volgens Carrasco geen verschil maken voor de Rode Duivels. “Ik werk nog altijd hard. Weet je nog na mijn periode in China? Ik was quasi direct weer basisspeler bij Atlético Madrid. Het is dus niet omdat je in China of Saoedi-Arabië gaat voetballen, dat je kwaliteiten er niet meer zijn.”