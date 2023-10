Belgische voetbalmatch ontaardt in grote vechtpartij: Politie ingeschakeld na veldbestorming

Een wedstrijd uit de lagere regionen van het Belgisch voetbal liep niet af zoals gehoopt. De wedstrijd moest gestaakt worden.

Het duel tussen Genk VV B en Boorsem B werd in de 91e minuut gestaakt. Dit gebeurde nadat de wedstrijd eerder een vechtpartij werd.

De aanleiding zouden een aantal drastische beslissingen van de scheidsrechter geweest zijn. "De scheidsrechter verloor zijn grip op de match toen er twee doelpunten voor Genk B werden afgekeurd", klonk het bij coaches Nino Russo van Genk VV en Steve Radomski van Boorsem B.

"Cruciaal moment in de mach was de rode kaart voor bezoeker Wim Vranken nadat hij zich revancheerde en ref Geens het natrappen van een Genk-speler niet bestrafte. De winning goal van thuisspeler Xander Sijbers in de laatste minuut was de druppel die de emmer deed overlopen", werd verder nog verteld aan Het Nieuwsblad.

Zowel medewerkers als supporters van beide ploegen bestormden het veld en maakten er een knokpartij van.

Scheidsrechter Bruno Geens had na afloop ook nog wat te zeggen. "De rode kaarten waren allemaal terecht. Ik kon niet anders dan de wedstrijd staken en zal mijn verslag overmaken aan de voetbalbond."