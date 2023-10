Dader terreurdaad nog voortvluchtig, fans België en Zweden moeten in het stadion blijven zitten: iedereen zegt hetzelfde op de sociale media

Bij een schietpartij in Brussel zijn een aantal Zweedse fans om het leven gekomen. De wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden werd bij de rust stilgelegd, de supporters werden verzocht om in het stadion te blijven.

Terreur in Brussel. Twee Zweedse supporters zouden zijn doodgeschoten, mogelijk door een IS-aanhanger. De Zweedse voetbalbond besliste daarop om in de tweede helft niet meer aan te treden in het Koning Boudewijnstadion.

De dader of daders van de schietpartij in Brussel (lees er HIER nog eens wat meer over) zijn nog steeds voortvluchtig. Mogelijk zouden er drie mensen gezocht worden door de politie, waardoor het niet veilig genoeg bevonden werd door de politie van Brussel om het stadion te verlaten.

In het stadion blijven

In de buurt van de Heizelsite zouden volgens VTM ook wapens zijn gevonden. Omdat het mogelijk over een daad van terrorisme gaat tegen (volgens een vermoedelijke dader op de sociale media) 'Zweedse ongelovigen' is het terreurniveau in de stad naar niveau vier gegaan.

De metrostations in de buurt van het Koning Boudewijnstadion werden allemaal afgesloten. De supporters moesten alvast lange tijd in het stadion blijven. Volgens velen was dat ook de veiligste plaats om te zijn met de dreiging in Brussel.

Nu en masse dat stadion verlaten, wetende dat die schutter nog vrij rondloopt, ik zou er niet zoveel zin in hebben #belzwe — Stationschef (@StationschefBMO) October 16, 2023

Een moordenaar in een rode fluovest en 35.000 voetbalsupporters die naar huis moeten. Laat ons hopen dat dit goed komt. 🙏🙏 #Brussel #belzwe — Johan Bruynseels (@Johan_Br) October 16, 2023

Wie nu in het Boudewijnstadion zit..... Sterkte ginder voor een ieder! #Brussel #Belzwe — Galle Maggy 🇧🇪🐾 (@gallemaggy) October 16, 2023

Zit maar eens vast tussen die 35.000 man op dit moment in het Koning Boudewijnstadium. #BELZWE — Pascalino (@Pascalino_OBE) October 16, 2023

Ik hoop da iedereen in Brussel en het stadion veilig naar huis kunnen gaan. Ge zijd nu het veiligst binnen in het stadion. Sterkte 😢❤️ #belzwe #brussel — Jarno (@JCHawkk) October 16, 2023