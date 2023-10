Doelman loopt zware verwondingen op bij duel in provinciale, maar denkt niet aan stoppen

In tweede provinciale won Boorsem zaterdag met 7-2 van Alken. Alle aandacht ging echter naar de zware blessure van thuisdoelman Jelle Kortleven.

De doelman van Boorsem, Jelle Kortleven, kwam tijdens de match in botsing met aanvaller Tuur Vanhove van Alken. “Ik duik in de voeten van die speler maar daarna herinner ik me niets meer tot ik opnieuw bij bewustzijn kom in de kleedkamer”, vertelt de doelman aan Het Nieuwsblad.

Hij was compleet van de wereld. Ambulanciers brachten hem met de draagberrie naar de kleedkamer, waar hij gelukkig weer bijkwam. Hij kon uiteindelijk zelf naar de ziekenwagen wandelen.

“Uit de scan bleek dat mijn oogkas was gebroken en ik ben vooraan twee boven- en twee ondertanden kwijt”, gaat de doelman verder. “Gelukkig was er niks aan mijn oor want op twee augustus ben ik onder het mes gegaan voor een ontsteking aan mijn middenoor. Die zware ingreep heeft me de voorbereiding en het begin van de competitie gekost.”

Die nacht nog mocht hij het ziekenhuis verlaten. “Mijn gezicht is nu volledig opgezwollen waardoor ik binnen een paar weken pas kan teruggaan voor een nieuwe foto. Deze week ga ik ook eens langslopen bij de tandarts. Momenteel voelt mijn gezicht heel verlamd aan maar gelukkig heb ik geen hoofdpijn. Ik voel wel een drukkend gevoel aan mijn tanden.”

De doelman verwijt niemand iets en zegt dat zulke zaken gebeuren in het voetbal. De student graduaat Internet of things aan de UCLL in Diepenbeek zal wellicht enkele dagen school missen, maar wil snel weer het gewone leven oppakken. En stoppen met voetballen zit er ook niet in...