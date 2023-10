Twee nieuwe landen kwalificeren zich voor Euro 2024, ten koste van JPL-goudhaantje

De kwalificatie voor Euro 2024 is in volle gang en zondag kwalificeerden opnieuw twee landen zich. Dat waren Spanje en Schotland.

De enigszins controversiële nederlaag van Schotland, vorige keer tegen Spanje, had geen gevolgen: beide teams hebben zich nu gekwalificeerd voor Euro 2024. Spanje versloeg Noorwegen zondag (0-1) dankzij een doelpunt van Gavi, en het was deze overwinning die Schotland's ticket naar Duitsland veilig stelde.

Ze hoefden niet eens te spelen, want het team van Scott McTominay (goed voor 6 doelpunten in de kwalificatie!) zal pas dinsdag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk spelen. Maar met 6 punten voorsprong zijn de Schotten nu verzekerd van kwalificatie.

Schotland neemt het nog wel tegen Noorwegen op, al staat er niets meer op het spel hier. Er gaat nog wel gekeken worden naar de Nations League-tabel om de overige play-off plaatsen te bepalen. Zo heeft het Noorwegen van Antonio Nusa nog een beetje hoop op kwalificatie.