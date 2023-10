Waarom Rode Duivels maar beter goed oppassen tegen Zweden

Vrijdagavond won België nipt met 2-3 in en van Oostenrijk. Maandag wacht Zweden alweer.

België kwalificeerde zich al voor het EK 2024 in Duitsland. Er is nog een plaats vrij in onze groep om door te stoten, maar die is heel duur geworden.

Zweden zal er alles aan doen om te winnen tegen de Rode Duivels vanavond, al zal niet alles van het eigen resultaat afhangen. Zo moeten de Zweden eerst hopen dat Oostenrijk verliest van Azerbeidzjan. Als dat gebeurt, en ze winnen van België, kunnen ze mogelijks nog naar het EK.

Oostenrijk staat momenteel tweede in de groep met 13 punten. Zweden kon na vijf wedstrijden slechts zes punten rapen.

Victor Lindelöf, Zweed van Manchester United, beseft ook maar al te goed dat het de wedstrijd is van de laatste kans.

"De nederlaag tegen Oostenrijk in september was dan ook moeilijk te verkroppen. We staan voor onze wedstrijd van de laatste kans richting het EK. We hopen dat het resultaat van Oostenrijk in ons voordeel is, maar wij gaan sowieso alles moeten geven op het veld", vertelde Lindelöf volgens Sporza.