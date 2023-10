Yannick Carrasco laat zich uit over zijn toekomst

Eden Hazard liet afgelopen week weten dat hij zijn schoenen aan de haak hangt. Dit deed hij al op de jonge leeftijd van 32.

Carrasco liet zich bij Het Laatste Nieuws even uit over de situatie van Eden Hazard.

"Eden zou altijd een club kunnen vinden. Hij had het nodig om rust te nemen en te kijken of hij het voetbal miste. Hij zal gemerkt hebben dat dat niet het geval was. En dat hij een mooi leven heeft met zijn vrouw en zijn kinderen."

Yannick Carrasco weet in ieder geval dat hij nog wel even op het veld wil staan. "Ik denk dat ik genetisch en fysiek sterk ben. Ik wil zo lang mogelijk voetballen. Het is de mooiste job ter wereld."

Carrasco mocht in de belangrijke wedstrijd tegen Oostenrijk niet starten. Hij begon op de bank nadat Tedesco voor een systeem met twee spitsen koos. Meteen na rust werd de winger wel op het veld gezet.