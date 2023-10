Zweedse bondscoach bereidt zich voor op clash met Rode Duivels: "Dat scenario verwacht ik helemaal niet"

Maandagavond neemt België het op tegen Zweden. De bondscoach van de bezoekers blikte al even vooruit op het duel.

De Zweedse bondscoach Janne Andersson gelooft in een leuk duel tegen de Rode Duivels. "We zijn optimistisch. We denken dat we een goede wedstrijd kunnen spelen. We zijn ons er ook van bewust dat het niet makkelijk zal zijn tegen een heel goed Belgisch team", citeert RTBF hem.

België plaatste zich afgelopen vrijdag al voor het EK 2024. Dit na de overwinning in Oostenrijk. Hierdoor staat er voor de Rode Duivels niets meer op het spel. Zweden heeft nog wel een waterkansje om het EK te halen als Oostenrijk verliest en ze winnen zelf van België.

Maar zullen de Rode Duivels niet op volle kracht spelen na de kwalificatie? '"Ik verwacht dat scenario helemaal niet. België heeft een team met erg goede spelers en we zullen alles moeten geven op het veld."