Coach Vanhaezebrouck en spelers onder de indruk van goudhaantje: "Bij mij is het simpel"

Bij KAA Gent is Malick Fofana de voorbije maand nog meer aan de oppervlakte gekomen. En daarmee maakt hij ook op iedereen indruk.

Malick Fofana zit momenteel nog in het zesde middelbaar op school, waardoor hij nog steeds te kampen heeft met een moeilijke combinatie tussen school en voetbal. Maar toch maakt hij nu al de nodige indruk op alles en iedereen.

"Neen, een grote verrassing voor wat hij nu laat zien is het niet. Bij de jeugd was hij al extreem goed", aldus Hein Vanhaezebrouck in een reactie afgelopen week. "Bij mij is het simpel: als een speler klaar is, dan zet ik hem. Ongeacht zijn leeftijd."

Gebrek aan body?

"Gebrek aan body? Hij durft zich te zetten, hij heeft lef. Dan moeten we het daar niet over hebben", aldus nog de oefenmeester van de Buffalo's. Hij verwacht dan ook veel van zijn goudhaantje, ook de komende weken en maanden.

Ook zijn collega's zijn duidelijk onder de indruk: "Hoe hij op zo'n leeftijd het team draagt? Dat is indrukwekkend. Hij moet nu bevestigen en dat zal hem lukken. Tegen Antwerp, RWDM en Maccabi was Malick de beste speler van de ploeg", aldus Julien De Sart.