De keuze van Tedesco die niemand begrijpt: Waarom verandert hij nooit?

Wout Faes lijkt gewoon niet te hebben wat nodig is om aan een wedstrijd voor de Belgische nationale ploeg te beginnen. De centrale verdediger van Leicester City verkeert in zwaar weer en stelt niet vaak gerust... integendeel.

Domenico Tedesco probeerde te vernieuwen tijdens de interlandbreak. Ten eerste door in Oostenrijk te starten met Lois Openda, die Yannick Carrasco verving om een systeem met twee spitsen uit te proberen.

Ten tweede, door Mandela Keita en Arthur Vermeeren in te brengen, in een moeilijke situatie op een Oostenrijks veld waar België zich in allerlei bochten moest wringen om het resultaat te behouden.

Ten slotte bracht de coach van de Rode Duivels in zijn basiself tegen Zweden Youri Tielemans en Charles De Ketelaere op het veld. De fans waren over het algemeen blij met De Ketelaere, Tielemans is een anders verhaal, al speelde hij niet per se slecht.

Waarom niet eens Debast of Vanheusden?

Maar de enige Duivel (of bijna de enige Duivel) die reden tot zorg is, heeft in geen van de drie wedstrijden van België het veld verlaten. Na slechts vijf minuten in een Belgisch shirt in de Nations League wedstrijd tegen Polen in juni 2022, heeft Wout Faes het veld nog niet verlaten onder Domenico Tedesco - en wij vragen ons af waarom.

De centrale verdediger van Leicester City was niet geruststellend en faalde in zijn verdedigende taken. De voormalige Oostende-speler miste precisie bij de counter en verijdelde vaak een aantal tegenaanvalkansen.

Wat Faes wel op zijn conto kan schrijven, is zijn vermogen om zich voor een bal te werpen om deze te pareren, en zich met hand en tand in te zetten om te voorkomen dat de aanvaller van de tegenpartij het doel kan belagen. Maar dat is het wel zo'n beetje.

Onvoldoende dus om zo'n belangrijke rol te spelen in een nationale ploeg die toch grote ambities koestert voor de komende maanden. Als Domenico Tedesco graag zijn vertrouwen stelt in jonge spelers en beseft, zoals wij allemaal, dat deze Faes niet het niveau van de Duivels aankan, dan vraag je je af waarom Zeno Debast, of zelfs Zinho Vanheusden, hun kans niet hebben gekregen.

In Oostenrijk is dat begrijpelijk. België moest zich kwalificeren in een moeilijke wedstrijd, de automatismen waren er nog en het leek riskant om alles op dat moment te veranderen. Bovendien was zijn Engelse ervaring nodig om het resultaat vast te houden. Maar tegen Zweden, wanneer de Duivels zich al gekwalificeerd hadden, begrijpen we het niet echt.

Antwoord in november?

Debast heeft al een gevoel van automatisme ontwikkeld met Vertonghen en moet nog leren hoe zijn andere teamgenoten spelen. Met EURO 2024 nog maar een paar maanden van ons verwijderd, zou je denken dat Tedesco vertrouwen heeft in een speler met veel ruimte voor verbetering in plaats van in Wout Faes, die stagneert en, helaas voor hem, niet is opgewassen tegen top-aanvallers.

Soms vraag je je af wat Tedesco zo goed vindt aan Wout Faes dat hij hem deze campagne nog niet heeft weggestuurd. Maar niemand is gerustgesteld door zijn aanwezigheid. En we zullen in november zien of de Duitse-Italiaan nieuwe wegen inslaat... of dat hij vertrouwt op het koppel Vertonghen-Faes.