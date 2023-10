Wat zei Tedesco tijdens de rust bij België - Zweden? Rode Duivel onthult

De Rode Duivels, die via Romelu Lukaku op gelijke hoogte waren gekomen vanaf de penaltystip, keerden terug naar de kleedkamer zonder te weten dat ze het veld niet meer op zouden komen.

In La Dernière Heure vertelde doelman Matz Sels over de bijzondere avond die de Rode Duivels beleefden.

Sels legde uit dat de spelers zich hadden voorbereid op de tweede helft, voordat de Zweden weigerden terug te keren op het veld en de autoriteiten besloten de wedstrijd te staken. De doelman vertelt dat hij voor de wedstrijd niet wist wat er was gebeurd.

"Helemaal niet", vertelde Sels. Tedesco praatte tijdens de rust zelfs gewoon over de tactische instructies. "En zelfs niet in de rust, want Domenico Tedesco gaf ons tijdens zijn rustspeech tactische instructies alsof we het veld weer op zouden gaan."

"We hebben allemaal contact opgenomen met onze dierbaren. Om nieuws te geven, maar ook om te kijken of alles goed met ze was. Ik had veel vrienden en familie in het stadion."

"We wilden spelen, maar we begrepen de reactie van de Zweden gezien de ernst van de gebeurtenissen," vervolgde Matz Sels, die werd gevraagd naar de mogelijke afloop van de wedstrijd. "Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Ik denk niet dat de Zweden terug willen komen naar België en dat is begrijpelijk. Laten we het op 1-1 houden om dit hoofdstuk af te sluiten."