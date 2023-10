Union SG komt met unieke actie voor nieuwe stadion van de club

Heel wat Belgische clubs hebben nood aan een nieuw stadion. Dat geldt hoe dan ook voor Union SG.

Royale Union Saint-Gilloise en Brusselse bouwmeester maître architecte (BMA) hebben vandaag samen een open architectuurwedstrijd gelanceerd om een medeontwerper aan te stellen voor de inpassing van het toekomstige voetbalstadion van Union in zijn omgeving op de Bempt-site in Vorst.

Een primeur, want het is de eerste keer dat er in België een publieke ontwerpwedstrijd wordt gelanceerd met betrekking tot de ontwikkeling van een voetbalstadion. De kandidaten hebben tot 6 november 2023 tijd om hun diensten voor te stellen. Voor staatssecretaris voor Stedenbouw Ans Persoons en minister-president Rudi Vervoort is dit een voorbeelddossier en een signaal dat grote sportprojecten hun plaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Met deze architectuurwedstrijd voor een voetbalstadion kiezen we voluit voor kwaliteit. Dat is ook wat een club als Union, eentje op het hoogste niveau, verdient. Wanneer alle neuzen in de juiste richting staan, kunnen we in Brussel wel degelijk grote projecten verwezenlijken. Mijn voorganger Pascal Smet heeft het stadiondossier naar zich toe getrokken en ik zet zijn werk als facilitator tussen de club en de gemeente voort. We willen dat het stadion niet enkel een nieuwe warme thuis wordt voor de supporters, maar ook een goede buur in de wijk”, zegt Ans Persoons, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.

"We willen dat ons stadion een surplus biedt en een katalysator is in de verfraaiing van de buurt. De lancering van deze ontwerpwedstrijd voor het inpassen van het stadion in zijn stedelijke omgeving is dan ook een belangrijke stap. Dit toont aan dat het Brussels Gewest en de Brusselse Bouwmeester hun schouders vol onder het stadionproject van Union zetten. Samen met de gemeente Vorst gaan we verder met onze constructieve dialoog in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen”, vult Philippe Bormans, CEO van Royale Union Saint-Gilloise, aan.

Het Joseph Mariënstadion aan de Brusselsesteenweg in Vorst ademt nog elke wedstrijd van Union sfeer, gezelligheid en historie uit. Helaas voldoen de tribunes en de infrastructuur niet meer aan de normen van een moderne voetbalclub op het hoogste niveau in België, én in Europa.

Het stadion en een deel van het omliggende Dudenpark zijn geklasseerd, wat de broodnodige aanpassingen onmogelijk maakt. De Unionisten verdienen een nieuwe voetbaltempel en de volgende stap daar naartoe is nu gezet. De bouwmeester maître architecte ondersteunt RUSG in haar zoektocht naar een medeontwerper en staat zo in voor de kwaliteitsgarantie op architecturaal vlak.