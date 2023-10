Antwerp kijkt op van plannen die Frankfurt heeft met Willian Pacho

Willian Pacho verliet afgelopen zomer Royal Antwerp FC. Hij trok naar de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt.

Royal Antwerp FC kon deze zomer niet anders dan Willian Pacho laten vertrekken. De club kreeg maar liefst 9 miljoen euro van Eintracht Frankfurt voor de verdediger, maar de vraag is of dat niet wat te weinig was.

Bij de Duitse eersteklasser is trainer Dino Toppmöller bijzonder blij met de komst van de verdediger van Royal Antwerp FC. Pacho zet cijfers neer die niemand kan overtreffen.

Hij wint 63 procent van zijn duels en niemand binnen de Duitse club doet beter dan Pacho. De Ecuadoraan zette een duidelijke stap vooruit en dat zal Eintracht Frankfurt in de nabije toekomst ook het een en ander opleveren.

Want, zo schrijft Het Laatste Nieuws, is het niet de bedoeling om hem nog lang aan boord te houden. Frankfurt wil hem met de nodige winst doorverkopen nu hij zo goed aan het spelen is.

Het plan Pacho ligt op tafel om hem binnen dit en twee seizoenen al van de hand te doen. De vraagprijs zou minstens 40 miljoen euro moeten zijn, met de nadruk op minstens.