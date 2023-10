Ons gemengd elftal van Standard en Anderlecht: Leoni met twee Standard-middenvelders, verdediging van paars-wit

Zoals de traditie wil, bieden we u graag een gezamenlijk elftal van beide teams aan voorafgaand aan de Clasico van deze zondag. Het verschil in de ranglijst vertaalt zich niet altijd naar talent en balans op het veld.

Doelman

De keuze was moeilijk, omdat op papier Kasper Schmeichel natuurlijk een voorsprong heeft in zijn carrière ten opzichte van Arnaud Bodart. Maar de Deen heeft slechts 2 wedstrijden gespeeld in de Pro League, ondanks zijn uitstekende optreden tegen Malines, terwijl Bodart al jarenlang een betrouwbare waarde is en nu zelfs is erkend door Domenico Tedesco als een volwaardig lid van de Belgische kern.

© photonews

Het uitstekende seizoen van de Luikse doelman leidt ons dus naar Arnaud Bodart, ook al twijfelen we eraan of zijn carrière zelfs maar in de buurt komt van die van Schmeichel.

Verdedigers en vleugelverdedigers

De overvloed aan centrale verdedigers in beide teams heeft ons doen besluiten om te kiezen voor een driemansverdediging, volledig Belgisch en volledig international. Jan Vertonghen en Zinho Vanheusden waren onmisbaar, omdat ze behoren tot de besten van België op hun positie; de derde positie was een strijd tussen Zeno Debast en Merveille Bokadi, maar over het algemeen lijkt de jongere van RSC Anderlecht betrouwbaarder en beter in de opbouw.

Terwijl de centrale verdedigers van beide clubs van hoge kwaliteit zijn, geldt dat niet voor de vleugelverdedigers, aangezien noch Augustinsson noch N'diaye zich als onbetwiste basisspelers hebben gevestigd, terwijl Moussa Djenepo moeite heeft om zijn vroege dribbels te herhalen. Aan de linkerkant kiezen we daarom, min of meer bij gebrek aan beter, voor Francis Amuzu en zijn geweldige doelpunten. Aan de rechterkant is er echter geen twijfel, ondanks de vooruitgang van Killian Sardella: Marlon Fossey heeft onze voorkeur.

Middenvelders

Hier is er opnieuw keuze te over, maar RSC Anderlecht zal slechts één speler in ons middenveldtrio plaatsen: de onmisbare Théo Leoni, de beste speler van Paars-Wit sinds het begin van het seizoen en waarschijnlijk een van de beste middenvelders in België op dit moment. Rits, Diawara en Delaney hebben nog niet genoeg laten zien om hem te vergezellen.

© photonews

In tegenstelling tot twee mannen: Isaac Hayden, die de afgelopen weken indrukwekkende vooruitgang heeft geboekt, en Steven Alzate, die de technische en onvoorspelbare touch brengt die ontbrak in het Standard-middenveld. Een indrukwekkend middenveldtrio.

Aanvallers

Sorry Wilfried Kanga en Kamal Sowah, maar op dit gebied is het moeilijk om geen keuze te maken voor de aanvallers van een team dat op het podium van de Pro League staat. Het enige wat nog overbleef was het kiezen van wie. Kasper Dolberg maakt doelpunten.

Om hem te vergezellen, hebben we gekozen voor Thorgan Hazard in een rol als aanvallende middenvelder (nummer 10), eerder dan op de linkervleugel waar hij theoretisch begint in de wedstrijden van Sporting. Hij is het sterkst als hij naar het centrum komt om samen te werken met Dolberg. Anders Dreyer, die efficiënter is maar minder sterk in het spel, moet wijken.

Het gemengde elftal van de Clasico:

Doelman: Bodart Verdedigers: Vertonghen - Vanheusden - Debast Vleugelverdedigers: Amuzu - Leoni - Hayden - Alzate - Fossey Aanvallers: Dolberg - Hazard