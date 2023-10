Bom bij Argentinië: Wereldkampioen wordt geschorst na positieve dopingtest voor WK in Qatar

Het gaat hier om Papu Gomez die momenteel uitkomt voor Monza. Hij werd op doping getest vlak voor het WK in Qatar begon. De 35-jarige aanvaller wist al enkele maanden van de positieve uitslag van zijn test.

Gomez zou terbutaline gebruikt hebben, een verboden middel. De verklaring van Gomez was dat hij dit gebruikte om beter te slapen. Een verklaring waar FIFA geen genoegen mee nam. Nu wordt hij voor twee jaar geschorst. Dat meldt Fabrizio Romano op X. Zijn club Monza bevestigde dit nieuws ook al.

Gomez had het afgelopen zomer moeilijk met een nieuwe club te vinden. Dit nieuws verklaart waarom. De schorsing zou ook meteen het einde van zijn carrière kunnen betekenen.

🚨 OFFICIAL: Papu Gómez has been banned from professional football for the next two years.



Gómez failed an anti-doping test as he tested positive in October 2022 at Sevilla — before the World Cup.



Italian side Monza confirm they’ve just been informed by FIFA. pic.twitter.com/qKa7UFNo1m