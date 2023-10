"Hij kon moeilijk spreken en niet goed zien": Vanhaezebrouck bezorgd, Buffalo's komen met update na eerste onderzoeken Paul Nardi

Paul Nardi kreeg in de slotminuut van Cercle Brugge - KAA Gent een knie tegen zijn slaap. De doelman moest uiteindelijk naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Paul Nardi werd in het gezicht geraakt door de knie van Kevin Denkey op het moment dat die de 2-0 scoorde voor Cercle Brugge tegen KAA Gent. De doelman bleef liggen en moest worden afgevoerd.

De doelman van KAA Gent - met een verleden bij Cercle Brugge - werd in een ambulance meteen afgevoerd naar het ziekenhuis voor meer onderzoek. En de eerste voorname onderzoeken zijn ondertussen gebeurd.

Groggy, maar bij bewustzijn

"Paul was bij bewustzijn, maar wel groggy. Hij kon moeilijk spreken en weinig zien", was Hein Vanhaezebrouck bezorgd na de wedstrijd. "Ik hoop dat het niets ernstigers is dan een stevige hersenschudding, maar ik vermoed dat hij sowieso langere periode out zal zijn."

Perswoordvoerder van de Buffalo's Tom Vandenbulcke liet ondertussen weten dat er geen bloedingen of breuken zijn vastgesteld en dat het wel degelijk 'enkel' over een zware hersenschudding gaat.