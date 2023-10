Toekomst van Kevin De Bruyne bij City onzeker

Kevin de Bruyne staat tot 2025 nog onder contract bij Manchester City. Al wordt de contract mogelijks niet meer verlengd.

Kevin De Bruyne staat momenteel aan de kant met een hamstringblessure. De Belg miste dit jaar al 17 wedstrijden door drie verschillende blessures. Een aderlating voor Pep Guardiola en Manchester City.



Het contract van De Bruyne loopt nog tot 2025. Al is de kans groot dat er geen verlenging komt volgens Football Insider. Onder meer door de vele blessures en een hoog loon van 400.000 pond per week komt er misschien een einde aan zijn verhaal in Manchester.



In zijn acht jaar bij City speelde De Bruyne 358 wedstrijden. Hierin was hij via assists en doelpunten goed voor 249 doelpunten. Dankzij de 32-jarige Belg won City 16 trofeeën en vorig seizoen de befaamde treble.