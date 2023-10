Onwaarschijnlijk: 17-jarige debutant scoort bij Barcelona na 23 seconden als profvoetballer het winnende doelpunt

Voor sommige spelers staat het in de sterren geschreven. Zo lijkt ook het geval bij Marc Guiu die zijn droomdebuut maakte bij FC Barcelona.

FC Barcelona kreeg het zondag erg moeilijk tegen Athletic Bilbao. Iets meer dan tien minuten voor het einde stond de score nog op 0-0. Maar toen kreeg coach Xavi plots een geniale ingeving. Waarom niet de 17-jarige zijn profdebuut laten maken?

Dat is exact wat Marc Guiu deed, en op wat voor een manier... De jongeling stond slechts 23 seconden op het veld en scoorde met zijn eerste balcontact meteen het winnende doelpunt. Mooier wordt het niet voor een 17-jarige.

Dit is het snelste doelpunt dat ooit gescoord werd door een debutant in LaLiga EA Sports. Bij zijn eerste wedstrijd als prof dus meteen ook een record erbij. Het doelpunt was dan ook nog eens erg belangrijk. Door de drie punten die Guiu zijn team schonk blijft Barça goed volgen op één puntje van koplopers Real Madrid en Girona.

Eerder dit jaar, in september, speelde Guiu nog tegen Antwerp in de Youth League. De beloften van FC Barcelona wonnen toen met 2-1.

🌟 What it means to score on your 1st touch as professional football player after just 23 seconds… pic.twitter.com/IgYObTcb7l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023