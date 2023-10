Manchester City-bestuur furieus op deel van eigen supporters: "We verontschuldigen ons en zoeken de verantwoordelijken"

Sir Bobby Charlton, het icoon van Manchester United, overleed vorige week op 86-jarige leeftijd. Heel Engeland treurde, maar een paar fans bij Manchester City vormden de uitzondering. De club is allesbehalve opgezet met hen en spoort hen op.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Brighton scandeerden een paar onverlaten 'Bobby's in a box'. De video van de feiten geraakte tot bij de clubleiding van City en de club liet in een statement weten dat ze op zoek zijn naar de daders.

"De club veroordeelt het gezang in de krachtigste bewoording en verontschuldigt zich onvoorwaardelijk bij de familie en vrienden van Sir Bobby en bij iedereen van Manchester United", schrijft City aan Sky Sports News.

"We zijn degenen die deze kwestie hebben gemeld dankbaar, en we blijven vragen naar alle informatie die ons kan helpen de betrokken personen te identificeren, zodat we de juiste actie kunnen ondernemen."

Charlton maakte in 758 matchen 249 doelpunten voor United. Ook won de clublegende een WK met Engeland, in 1966. Charlton speelde uiteindelijk 106 keer mee met de nationale ploeg, waarvoor hij 49 doelpunten maakte. Daarmee vestigde hij een record, dat in 2015 werd verbroken door Wayne Rooney.