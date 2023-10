Veldslag voor CL-duel: flessen en stoelen geworpen, vijf gewonden

De twee groepen clashten in het Beyoglu-district. Dat meldde de Turkse tv-zender NTV dinsdag. Minstens vijf personen raakten gewond, waarbij vier Duitsers.

Beelden van nieuwsagentschap Demirören tonen hoe beide groepen in de populaire winkelstraat Istiklal stoelen en flessen naar elkaar gooiden vooraleer de politie tussenkwam. De reden voor de rellen is nog onduidelijk.

Bayern and Galatasaray fans clashed in Istanbul around 3 am. Around 70 German and 30 Turkish supporters were involved in the riots. Police intervened and 5 people, 4 of whom were German, were slightly injured [@ihacomtr] pic.twitter.com/reStEJkGyO