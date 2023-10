Alderweireld kreeg nog geen viering bij Rode Duivels: luidt dit terugkeer in?

Toby Alderweireld nam afscheid van de Rode Duivels. Een terugkeer lijkt niet echt tot de mogelijkheden te behoren.

Toby Alderweireld maakte een bewuste keuze om het vele reizen en de wedstrijden van de Rode Duivels achter zich te laten. “Ik wilde alles geven voor Antwerp”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Mocht ik geblesseerd geraken, zou dat ten koste zijn van Antwerp. Dat wilde ik niet. Ik heb voor mezelf en voor mijn club gekozen — mijn engagement is groot.”

Toch kriebelt het nog om voor de nationale ploeg te spelen. “Ik denk dat ik ook laat zien dat ik het niveau nog aankan. Maar het zou te gemakkelijk zijn om nu terug te keren. Ik verdien het eigenlijk ook niet om het EK te spelen. De bondscoach heeft een hele nieuwe groep samengesteld en ik heb géén aandeel in de kwalificatie. Dus...”

Opvallend is dat Alderweireld nog geen afscheidsviering kreeg bij de Rode Duivels, maar dat heeft totaal niks te maken met een mogelijke terugkeer naar de nationale ploeg.

“Dat was vorige week maandag gepland, maar ik kon niet komen omdat ik aan 'De Slimste Mens ter Wereld' meedoe. Stressvol, hoor. Iets dat totaal buiten mijn comfortzone ligt. Je wilt presteren en het goed doen, maar het is heel anders dan thuis in de zetel zitten en te kijken op televisie.”