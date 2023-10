🎥 Sabotage door Man United? "Hoe lelijk is dit? Zo kinderachtig. Dit is peuterniveau"

Bijna niemand had het gezien. Ook de trainers niet. Maar Alejandro Garnacho heeft in de Champions League voor de nodige ophef gezorgd.

In de 95ste minuut van het duel tussen Manchester United en FC Kopenhagen in de Champions League krijgen de Denen nog een penalty.

Maar Jordan Larsson ging in de fout en zag zijn penalty gestopt door Andre Onana. Al was er achteraf wel een en ander te doen over Alejandro Garnacho.

De 19-jarige youngster van Man United hield zich niet in om de penaltystip vlak voor de strafschop moest genomen worden zwaar aan te pakken.

Op beelden die fans namen is te zien dat hij de boel wil saboteren. Terwijl heel wat spelers in discussie zijn met de scheidsrechter trapt hij meerdere keren op de penaltystip. Het kalk vliegt overal in het rond.

De beide coaches verklaarden achteraf op de persconferentie dat ze het voorval niet opgemerkt hadden. ““Hoe lelijk is dit? Zo kinderachtig. Dit is peuterniveau”, zei analist Kim Källström bij TV4 Play.