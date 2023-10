Vincent Janssen helpt fabeltje over zijn komst naar Antwerp de wereld uit

Royal Antwerp FC pakte vorig jaar de dubbel. In dat succes had Vincent Janssen een groot aandeel.

Het was een straffe transfer, toen Royal Antwerp FC de komst aankondigde van Vincent Janssen. De Nederlander stelde niet teleur en hielp The Great Old aan de dubbel.

Nochtans was er veel twijfel bij zijn naam, maar Janssen bewees het tegendeel. “Weet je wat me enorm geholpen heeft om goed te presteren? Vanaf de eerste dag heb ik veel vertrouwen gevoeld”, klinkt het bij HUMO.

“Dat is wel een dingetje voor mij: ik moet in een goede omgeving kunnen werken. Ergens waar ik me op mijn plek voel, waar het klikt met de trainers en de andere spelers.”

Het verhaal doet ook de ronde dat Janssen naar Europa terugkeerde om deel te kunnen uitmaken van de Nederlandse nationale ploeg, maar dat fabeltje wil hij de wereld uithelpen.

“Ik hoefde niet per se terug. Ik had net een gesprek gehad met Louis van Gaal. Het WK in Qatar kwam eraan en daar hebben we toen over gepraat. Op geen enkel ogenblik heeft hij me gezegd dat ik beter naar Europa terugkeerde om mijn speelkansen gaaf te houden.”

Het was meer kijken om een goed contract in de wacht te slepen. “Mijn contract in Mexico liep nog maar een jaar, dus begon ik na te denken. 'Verleng ik mijn contract, of vertrek ik transfervrij?' Toen ging het plots snel. De gesprekken over een nieuw contract met mijn toenmalige club Monterrey waren nog niet opgestart toen de eerste contacten met Antwerp al werden gelegd.”