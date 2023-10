Hein Vanhaezebrouck ziet dat niet iedereen presteert bij KAA Gent: "Hij komt terug uit blessure en dat is eraan te zien"

KAA Gent verloor afgelopen weekend met 2-0 van Cercle Brugge. De Buffalo's speelden niet hun beste wedstrijd.

Dat zag ook coach Hein Vanhaezebrouck. "Ik heb met de groep een ernstig gesprek gehad en er zijn heel wat zaken uitgepraat. We waren minder dominant, maar er zijn nog oorzaken voor de nederlaag tegen Cercle. Iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid", vertelde hij volgens Sporza.

"We moeten het nu ook niet dramatiseren. Het gaat me niet over die ene verliesmatch, het gaat over een langere periode waarin wij niet meer winnen. We zijn in veel van die matchen wel de betere ploeg, maar we doen niet wat moet. De seizoenstart was goed met 13 op 15, maar daarna stokte het. Dat kan niet als je bovenin wil blijven meedraaien", gaat de Gentse oefenmeester verder.

Aanvallend liep het vaak ook mis bij Gent, dat niet kon scoren. "Zondag vond ik mijn voorlinie inderdaad niet zo denderend. Cuypers komt natuurlijk terug uit blessure en dat is eraan te zien. Hij mist matchritme. Maar ik kan niet alles op de spitsen afschuiven. Er moet ook aanvoer komen en gevaar gecreëerd worden van achteruit."