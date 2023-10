Duitse topdoelman maakt na 10 maanden langverwachte comeback

Goed nieuws voor Manuel Neuer en Bayern München. De Duitse topdoelman gaat na 10 lange maanden zijn comeback maken. Dat vertelde Bayern-coach Thomas Tuchel tijdens zijn persconferentie.

Zaterdag ontvangt Bayern München Darmstadt in de Bundesliga. In deze wedstrijd zal Manuel Neuer terug tussen de palen staan. Dit na iets meer dan tien maanden.

Afgelopen jaar in december, brak Neuer zijn been bij een skiongeluk. Een serieuze domper was het toen voor de topdoelman. Slechts acht dagen voordien moest hij met Duitsland het WK in Qatar verlaten na een gefaalde groepsfase.

Nu is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de 37-jarige Duitse doelman. Hij trainde in september al terug mee. Het is belangrijk voor Neuer om minuten te maken nu. Hij wil namelijk erg graag ook in doel staan tijdens het EK dat zich zal afspelen in zijn thuisland.