Clublegende zag andere oplossing in plaats van Clement bij Rangers

Philippe Clement tekende een contract van 3,5 jaar bij Rangers. Clublegende Graeme Souness zag het toch eventjes anders.

CEO James Bisgrove en voorzitter John Bennett werden in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Rangers FC geassisteerd door clublegende Graeme Souness, die een meer permanente rol bij de club wil spelen.

Hij zag zelf ook veel in Philippe Clement, maar stelde het bestuur toch voor om voor Frank Lampard, de ex-manager van Chelsea en Everton te kiezen, zo vertelde hij aan de Daily Record over de aanstelling van de nieuwe trainer.

“Er waren twee uitstekende kandidaten, Frank en Philippe”, klinkt het. “Het laatste woord lag niet bij mij. Voor mij had Frank een voorsprong. Ik denk dat Frank nog veel te bieden heeft. Toen hij de baan bij Chelsea overnam wist iedereen dat het heel moeilijk zou zijn. De job bij Everton was een bijzonder geval. En zijn ze beter geworden sinds Frank vertrok? Niet een beetje.”

“Ik zou dus niet al te kritisch zijn over Frank. Wat mij aan Frank bemoedigde, is dat hij het wilde doen. Hij heeft het geld niet nodig. Hij wil een succesvolle manager zijn. En hij had zin in de baan bij Rangers.”