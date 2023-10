KV Mechelen-trainer Steven Defour spreekt niet mis te verstane taal over steeds groter wordende druk op zijn positie

Voor het eerst in zijn trainerscarrière bij KV Mechelen staat Steven Defour echt onder grote druk. Daar doet de voormalig international niet flauw over. Het over een andere boeg gooien, zit er niet aan te komen. Defour blijft verder werken op de huidige manier, op jacht naar betere resultaten.

Staat de trainer van KV Mechelen ter discussie na een 1 op 18? "De druk zal er wel zijn. Zolang je zelf niet wint en je rechtstreekse tegenstanders wél, is die druk er. Dan weet je automatisch dat er druk komt, hiervoor hoef je niet van bovenaf iets te horen. Al blijf ik voortwerken en zie ik dat de spelers de dingen doen die gevraagd worden."

Met wat meeval had het zaterdag beter kunnen uitdraaien voor Malinwa. "Alle ingrediënten waren aanwezig om tegen Cercle te winnen. Oké, technisch was het zeker niet hoogstaand in de eerste helft. Al heeft dat ook met de intensiteit van de tegenstander te maken. Wel waren er voldoende kansen om te winnen."

We blijven verder werken op onze manier

"Of ik nog oplossingen zie? We gaan gewoon blijven verder werken op onze manier", is Defour niet van plan om het geweer van schouder te veranderen. "Dat blijven we doen tot de bal eens goed valt en we de punten binnenhalen. Misschien gaat het goed, misschien gaat het niet goed. Dat hoort ook bij het voetbal."

Steven Defour heeft wel al één en ander meegemaakt in het voetbalwereldje. Dat helpt misschien om vertrouwen te houden in een ommekeer. "Ik heb in mijn carrière genoeg mindere momenten meegemaakt om er dan later nog uit te geraken."