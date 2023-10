Iedereen op zijn hoede: "Na Union zijn ze de beste ploeg van het land"

KAA Gent neemt het zondagavond op tegen Standard in de Jupiler Pro League. Een duel tussen de nummers 4 en 8 na elf speeldagen. Maar Hein Vanhaezebrouck verwacht een moeilijke partij, zoveel is duidelijk.

De 5-0 van KAA Gent tegen Breidablik moet alvast geen reden tot euforie zijn. Dat beseft Hein Vanhaezebrouck maar al te goed, want de IJslanders waren niet echt een graadmeter die naam waardig. En dat wordt Standard dus wel.

"Zondag krijgen we een ploeg voor de kiezen die veel beter is dan Breidablik", aldus Hein Vanhaezebrouck in aanloop naar het duel tegen de Rouches. "Misschien zijn ze na Union wel de beste ploeg van het moment."

Herrijzenis in hetzelfde jaar

"Ze zijn herrezen in hetzelfde jaar. Ze zijn moeilijk gestart en moesten wachten op transfers, maar nu hebben ze supergoede resultaten behaald tegen de grote clubs met toch wel indrukwekkend voetbal, drive en energie. Het wordt een heel andere tegenstander."

KAA Gent begint met 20 punten aan het duel, Standard staat voorlopig op vier punten in de stand. Het duel om 18.30 uur in de Ghelamco Arena is dus voor beide ploegen van groot belang, ook met oog op play-off 1 bijvoorbeeld.