Vincent Kompany is niet te spreken over de VAR en haalt bikkelhard uit

Niet alleen in België is er discussie over de VAR, maar ook in de Premier League. Vincent Kompany liet duidelijk horen dat hij het niet eens was met de genomen beslissing.

Burnley verloor met 2-1 van Bournemouth. Dat kan u HIER lezen. De slotfase liet bij Vincent Kompany een hele zure nasmaak na.

Onbegrijpelijk

“Op dit moment kan ik niet anders dan teleurgesteld zijn”, aldus Kompany na de wedstrijd. “Ik wil beginnen met het belangrijkste voor mij en de laatste actie van de partij: die handbal in de zestien. Wedstrijden worden op het scherpste van de snee gespeeld, maar ik probeer nog altijd te vatten wat er precies gebeurd is toen."

Twee maten en twee gewichten

"We deden er vijf tot zeven minuten over, ik weet niet precies hoe lang, om dat buitenspel te bekijken", verwijst Kompany naar een eerder VAR-moment. "Eerst werd de lijn groen, daarna rood. Ik ben de eerste persoon om dan te zeggen: ze hebben er lang genoeg naar gekeken en het was de juiste beslissing. Het was een beslissing tegen ons en een lastige om te slikken. Maar als je dan die laatste fase ziet, waarbij ze die tijd niet nemen om het te bekijken...”

Vincent Kompany zag het wel

“We hadden vanaf de bank een goeie hoek en we konden de handbal goed zien", is Kompany duidelijk. "De bal komt naar beneden en wordt niet geraakt door onze speler. Het is de hand van de tegenspeler waardoor de bal voor doel op de grond valt. Stel je voor dat die hand daar niet is. Dan is het een kopkans of de bal gaat naast de goal. Nu is dat niet het geval, maar er wordt niets gecheckt. De bal wordt terug in het spel gebracht en we verliezen de wedstrijd.”