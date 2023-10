CEO van OH Leuven licht tipje van de sluier over komst nieuwe coach

OH Leuven stuurde Marc Brys de laan uit als trainer. Een nieuwe coach is er nog altijd niet aan Den Dreef.

OH Leuven won na het vertrek van trainer Marc Brys van STVV, maar afgelopen weekend kreeg het een pak rammel op bezoek bij RSC Anderlecht.

Interimcoach Vanhemel doet meer dan zijn best, maar een definitieve oplossing is dit hoe dan ook niet voor de club. Er moeten snel oplossingen komen.

“We zijn ons bewust van de ernst van de situatie. Daarom zat ik het voorbije weekend nog met het bestuur van de moederclub in Leicester samen”, zegt CEO ad-interim Chris Vandebrouck aan Het Laatste Nieuws.

De volgende competitiewedstrijd is Westerlo de tegenstander. “Zaterdag is de kans zeer groot dat er een nieuwe coach in de dug-out plaatsneemt. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal Den Dreef dan kunnen kennismaken met de opvolger van Brys.”

Of het een Belg of buitenlander wordt, daar wil Vandebrouck niet op ingaan. “Dat kan ik op dit ogenblik nog niet kwijt. Maar dat we er deze week werk van maken om alles in een stroomversnelling te doen raken, staat buiten kijf. Ook wij willen vooruit.”