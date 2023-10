Antwerp-CEO Sven Jaecques spreekt klare taal over moeilijke situatie bij Antwerp

Antwerp FC kende geen al te beste seizoensstart. De regerende kampioen staat momenteel zevende in de Jupiler Pro League.

Zo valt de club net buiten de play-off plaatsen. Er is natuurlijk nog tijd om omhoog te klimmen, maar de resultaten vielen toch tegen. Zeker gezien de verwachtingen van een landskampioen.

Ook Antwerp-CEO Sven Jaecques ziet dat zijn club het moeilijk heeft. Hij is dan ook niet blij met waar de club nu staat in de stand. "We wisten dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden voor ons na vorig jaar, maar we hadden toch op wat meer gehoopt. Zeker die 17 op 36 in de competitie is niet wat we verwacht hadden", begint hij bij Sporza.

Sinds dit seizoen wordt play-off 1 terug met zes ploegen gespeeld, hier kan Antwerp dit jaar wel voordeel uit halen. "Je zit natuurlijk in een competitie met play-offs en dit jaar zijn er ook weer 6 teams in de play-offs. Maar we willen natuurlijk wel dat verschil zo klein mogelijk houden."

"Het mooie in voetbal is dat er altijd heel snel een volgende match komt. Je hoeft niet te lang te treuren of te piekeren. Je moet snel de knop omdraaien. Een aantal zaken zijn niet goed genoeg geweest. We verwachten dat die gaan veranderen", besluit Jaecques die ziet dat niet alles goed verloopt.