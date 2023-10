Deze scheidsrechters fluiten toppers Antwerp-Genk en Union SG-Club Brugge

Speeldag 13 komt er dit weekend aan. Eerst krijgen we doorheen de week enkele leuke affiches in de Croky Cup, maar in het weekend staan er ook weer topwedstrijden te wachten.

Vrijdagavond zal STVV de nieuwe speeldag openen tegen KAS Eupen. Nathan Verboomen zal deze wedstrijd in goede banen leiden samen met Wim Smet als VAR. Zaterdagnamiddag gaat KV Kortrijk op bezoek bij RWDM. Hier treedt Bram Van Driessche aan als scheidsrechter met Nicalos Laforge in de VAR.

Later die avond reist KVC Westerlo af naar OH Leuven. Simon Bourdeaud'Hui zal hier zijn scheidsrechterpak aantrekken. Lawrence Visser komt in actie als VAR. De eerste topper van het weekend krijgen we zaterdagavond. Dan speelt Antwerp thuis tegen KRC Genk.

Lothar D'Hondt fluit deze wedstrijd. Hij zal worden bijgestaan door Erik Lambrechts die zich in Tubeke achter de schermen zet. Zondag gaat Anderlecht op bezoek bij Cercle Brugge. Jan Boterberg zal dit duel in goede banen leiden met Lawrence Visser die hem al dan niet naar het scherm zal roepen.

Verder krijgen we nog Standard - KV Mechelen waar Kevin Van Damme zal fluiten met Wesli De Cremer opnieuw als VAR. De andere topper van de week is Union - Club Brugge. Jasper Vergoot zal dit duel fluiten. Lothar D'Hondt helpt hem vanuit Tubeke. Charleroi en KAA Gent sluiten de speeldag af. Jonathan Lardot zet zich in om deze wedstrijd op een goed einde te brengen samen met Brent Staessens die hem helpt als VAR.